Willebroek geeft signaal tegen terreur en zinloos geweld Els Dalemans

25 maart 2019

19u27 0 Willebroek De gemeente Willebroek organiseert op woensdag 27 maart een bezinningsmoment op ‘t Pleintje, als signaal tegen terreur en zinloos geweld.

“Het zinloze geweld dat de laatste weken wereldwijd plaatsvond -denk maar aan de aanslagen in Nieuw-Zeeland en Utrecht- heeft ons diep geraakt. Net nu is het ook drie jaar geleden dat ook ons land werd getroffen door terreur, met de vreselijke aanslagen in Zaventem en Maalbeek”, zegt burgemeester Eddy Bevers (N-VA).

“We voelden dat we iéts moesten doen. Met dit herdenkings- en bezinningsmoment willen we vanuit onze gemeente een duidelijk signaal geven: wij, Willebroekenaars, zijn tegen iedere vorm van zinloos geweld en terreur. Verbondenheid, solidariteit, hoop en verdraagzaamheid zullen tijdens dit moment centraal staan, want da’s Willebroek.”

Het bezinningsmoment vindt plaats op woensdag 27 maart 2019 vanaf 19 uur op het August Van Landeghemplein in Willebroek, iedereen is welkom.