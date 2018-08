Willebroek gaat betaalbaar 'Samen op stap' 09 augustus 2018

Willebroek 'Samen op stap', zo heet het nieuwe project van de Willebroekse dienst Samenleven. "Het doel is alle mogelijke drempels weg te nemen en zo meer mensen te laten genieten van ons vrijetijdsaanbod."

"Iedereen moet zich kunnen ontspannen in zijn of haar vrije tijd. Maar niet iedereen vindt even snel de weg naar de juiste activiteiten: men heeft geen vervoer of vindt maar moeilijk kinderopvang, de kostprijs is te hoog of men wil niet alleen gaan... Hier willen we met 'Samen op stap' verandering in brengen. We organiseren gezellige babbels met medewerkers van de vrijetijdsdiensten, die alle vragen over vrije tijd beantwoordenen en mee oplossingen zoeken voor inschrijvingen, vervoer, kinderopvang, enzovoort."





"Op basis van de interesses vormen we groepen, die samen uitstappen zullen maken. Dat kan een optreden zijn, een theatervoorstelling, een proefbeurt sporten ... De prijzen voor een uitstap via 'Samen op Stap' zijn altijd betaalbaar, en kinderen zijn meer dan welkom. Wie graag wil deelnemen maar niet tot bij ons geraakt, kan bellen of mailen en dan zoeken we samen een oplossing."





Het kennismakingsmoment van 'Samen op stap' vindt plaats op zondag 2 september van 15 tot 17 uur in de zomerbar van de Mozaïek, Appeldonkstraat 60. Op zaterdag 22 september staat een uitstap naar het festival Bel-Air Woods op het programma, met vertrek om 14 uur aan het gemeentehuis (Pastorijstraat 1), vervoer naar Blaasveld is voorhanden.





Meer info bij de dienst Samenleven: samenleven@willebroek.be of 03 866 91 25. (EDT)