Werkstraf voor beperkt drugshandeltje TVDZM

15 januari 2019

09u30 0

De 35-jarige Ali T. uit Willebroek heeft een werkstraf gekregen van zestig uur. De dertiger stond vorige maand terecht voor het bezit van cannabis alsook de verkoop ervan. Het handeltje werd volgens de openbaar aanklager in 2017 opgestart. De dertiger liep uiteindelijk tegen de lamp nadat de politie hem met zijn wagen aan de kant had gezet. “Er werd toen een zak met honderd gram cannabis aangetroffen in het voertuig”, zei openbaar aanklaagster Nele Van Looy op zitting. “Uit de berichten in zijn gsm-toestel bleek ook nog dat hij drugs verkocht.” De feiten werden niet ontkent. De dertiger gaf toe drugs te hebben verkocht aan vrienden. “Maar zonder er zelf iets mee te verdienen”, zei T. de rechter. De verdediging vroeg een probatie-uitstel maar daar ging de rechter niet op in. De geldboete van 8.000 euro werd voor 6.000 euro uitgesteld. Voert T. de werkstraf niet uit binnen het jaar, riskeert hij alsnog een celstraf van zes maanden.