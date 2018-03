Werkmateriaal gestolen 05 maart 2018

02u35 0

In de Brandstraat hebben dieven ingebroken in een opslagplaats. De dieven gingen ervandoor met gereedschap. Het ging naast een boormachine ook nog om een slijp- en nietmachine alsook nog een handzaag. De dieven lieten geen inbraaksporen achter. De lokale politiezone van Mechelen-Willebroek is een onderzoek gestart. (TVDZM)