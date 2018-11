Werken aan Brielenbrug worden week uitgesteld Els Dalemans

08 november 2018

De werken aan de Brielenbrug in Tisselt (Willebroek) worden opnieuw uitgesteld. De Vlaamse Waterweg plande de klus van 9 tot en met 11 november, maar de weersvoorspellingen zijn te slecht. “We mikken nu op het weekend van 16, 17 en 18 november. De brug wordt dan afgesloten voor het wegverkeer”, zegt Kevin Polfliet van De Vlaamse Waterweg. “Dit is al de tweede keer dat we de planning moeten aanpassen, maar beter weer is echt noodzakelijk voor een goede uitvoering van de werken.”

Tijdens het weekend van 16, 17 en 18 november krijgt de Brielenbrug een lichtere asfaltlaag, om storingen in de toekomst te vermijden. “De huidige asfaltlaag werd op de Brielenbrug aangebracht na de herstellingswerken in 2014. Toen vonden nog heel wat andere ingrepen plaats, die allemaal samen het brugdek aanzienlijk zwaarder hebben gemaakt”, aldus Polfliet . “Dit gewicht zorgt voor problemen: we kampten al meermaals met pannes door overbelasting van het hijsmechanisme. Om die storingen en de hinder en veiligheidsrisico’s die ermee gepaard gaan, in de toekomst te vermijden, wordt de huidige asfaltlaag nu vervangen door een dunner exemplaar. Het brugdek wordt zo meteen vier tot zes ton lichter. De aannemer start op vrijdag 16 november om 20 uur, de werken zullen normaal gezien duren tot zondag 18 november om 18 uur. Het wegverkeer moet de omleiding volgen, fietsers en voetgangers kunnen de brug gewoon blijven gebruiken.”

De Brielenbrug in Tisselt is al enkele jaren het ‘zorgenkindje’ van De Vlaamse Waterweg. De brug verzakte tijdens asfalteringswerken in de nacht van vrijdag 19 op zaterdag 20 september 2014, en werd een week later volledig verwijderd voor herstelling. Er zat voor de inwoners van Tisselt niets anders op dan met de veerboot het Zeekanaal over te steken. Pas drie maanden na het incident keerde de Brielenbrug eindelijk terug, sindsdien kampt ze met pannes.