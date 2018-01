Wat als... de eigenaar van een Lamborghini een gelijkaardige powerboot wil? 02u45 0 David Legreve De powerboot en de luxewagen hebben precies dezelfde lichtblauwe kleur. Willebroek "13 meter pure waanzin." Zo stelde de Willebroekse botenbouwer Bernico gisteren zijn nieuwste creatie voor: een pleziervaartuig gebouwd naar het voorbeeld van een Lamborghini Aventador. Er was liefst veertien maanden werk aan.

De botenbouwer, bekend van zijn custom made powerboten, stelde het pleziervaartuig vrijdagavond voor tijdens een feestelijke receptie in de showroom in de Victor Dumonlaan. Het 'meesterwerk' werd gemaakt op vraag van een klant, die een boot wilde naar het model van de lievelingswagen: een lichtblauwe Lamborghini Aventador.





"Een project dat snel heel verleidelijk in de oren klonk, zo werd er meteen gewerkt aan de ontwerpen, design en ontwikkeling van deze nieuwe chefd'oeuvre. Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, veel tijd, energie en materialen, alsook een portie geduld, maar dit is wel het hoogtepunt in die 24 jaar dat ik in het vak zit", vertelt zaakvoerder Nico Bertels.





De bouwer maakte onder meer gebruik van originele onderdelen die zijn toegestuurd van bij Lamborghini in Italië. Zo komen het stuur en de schakelaars van de autobouwer, om maar iets te zeggen. Verder bevat de Leverage 43 Quad een keuken, badkamer, groot ligbed, airco, wifi, een uitschuifbaar zwemplatform... Hij vaart dankzij zijn vier motoren van elk 400PK 160 km per uur, wat enorm snel is op het water. "Het is de eerste keer dat we een boot bouwen naar het model van een wagen, maar het komt op. In Amerika is het al een trend", weet Bertels.





De eigenaar, een zakenman uit het Antwerpse die liever anoniem blijft, is in zijn nopjes. "Ik hou van snelle wagens en van mooie dingen, en op een gegeven moment ben ik in contact gekomen met Nico. Na een keer te hebben meegevaren, is het idee beginnen groeien dat het wel fijn zou zijn ook zoiets te hebben. Dan zijn we samen beginnen brainstormen."





De oplevering liep een half jaar vertraging op, maar daar heeft de zakenman begrip voor. "We zitten zelf in de zaken en komen ook te laat. Als het resultaat schitterend is, dan is dat snel vergeten." Hoeveel zijn 'El toro de Lamborghini' heeft gekost, wilde de eigenaar niet prijsgeven. (WVK)





David Legreve De vier motoren zijn elk goed voor 400 PK.

David Legreve Een zicht op de zetels voor de kapitein en de passagiers.