Vuurballen bij brand op terrein met gasflessen 16 augustus 2018

02u31 0 Willebroek Een brand op het bedrijventerrein van Cymaco in Willebroek heeft de hele gemeente opgeschrikt. Door de hitte ontploften enkele gasflessen.

De brand ontstond dinsdag om 20.15 uur. Het bedrijf reinigt, herstelt en vult gasflessen. Om die reden werden de hulpdiensten massaal opgeroepen. De brand woedde hevig, maar was beperkt tot enkele vierkante meters. "Een ijzeren pallet met een twintigtal gasflessen had vuur gevat", aldus politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. De flessen waren gevuld met acetyleen en ontploften. "Ik zag vanuit mijn tuin een rookpluim, hoorde een knal en zag nadien nog twee vuurballen", vertelt buurtbewoner Wesley Rothier.





De brandweer kreeg de brandende gasflessen snel onder controle, maar nog een hele avond moesten heel wat brandweerwagens aan- en afrijden met water. De gasflessen werden gecontroleerd uitgebrand. "De flessen moesten de hele tijd gekoeld blijven zodat er geen ontploffingen meer konden gebeuren", vertellen de hulpdiensten. De knallen werden niet enkel opgemerkt door buurtbewoners, maar ook in deelgemeenten Blaasveld en Tisselt maakten mensen melding van trillende vensters. "Het leek wel alsof ze onze gemeente bombardeerden", klonk het. Een werknemer liep brandwonden op. Over de oorzaak is nog niets geweten.





(TVDZM)