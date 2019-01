Vrouw (28) slaagt collega: “Was gefrustreerd omdat ik mijn cijfers niet haalde” TVDZM

23 januari 2019

15u20 0

Een 28-jarige vrouw uit Grimbergen moest zich vanmorgen komen verantwoorden voor slagen en verwondingen. De jonge vrouw sloeg een collega. Het incident vond plaats op de werkvloer in Willebroek. De 28-jarige werd door de feiten ontslagen. Volgens het parket botste ze eerst met haar kar tegen de kar van het slachtoffer en volgde er vervolgens een slag in het aangezicht. “Het slachtoffer moest ook nog enkele trappen incasseren”, zei openbaar aanklaagster Nele Poelmans. De collega liep enkele gekneusde ribben op. Zij werd intussen vergoed door de vrouw uit Grimbergen. “Ik was gefrustreerd omdat ik mijn cijfers niet haalde en zij mijn weg blokkeerde”, legde de twintiger uit op zitting. “Het had niet mogen gebeuren. Iets wat ik nu begrijp.” Het parket vorderde een opschorting van straf. Sinds het incident, dat plaats vond in 2015, werd er geen enkele nieuw feit gemeld. De verdediging verzette zich niet tegen de gevorderde straf. Vonnis op 20 februari.