Vrijwilligers behoeden padden voor autobanden 05 februari 2018

02u28 0

De padden van het Broek van Blaasveld kunnen veilig aan hun trek beginnen. Vrijwilligers van Natuurpunt brachten zaterdag in de Broekstraat en de Fonteinstraat alles in gereedheid om ervoor te zorgen dat de diertjes niet worden platgereden. "Langs de kant van de weg plaatsen we plaatjes waar de padden niet over kunnen, waardoor ze naar onze emmers worden geleid, zodat wij ze kunnen overzetten", legt Godelieve Smet uit. Het was voor haar de 32ste keer dat ze meewerkte aan een veilige oversteek. Ze heeft dus al massa's padden gered.





"Voorlopig gaan de padden niet trekken. Het moet 10 graden zijn, dus het zal nog niet voor meteen zijn", geeft ze nog mee. (WVK)