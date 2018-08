Vrachtwagensluizen vanaf 1 september actief 23 augustus 2018

02u39 0

De aangekondigde vrachtwagensluizen in Willebroek zullen vanaf 1 september actief zijn.





"Vrachtwagensluizen zijn geen fysieke sluizen, maar een netwerk van ANPR-camera's dat al het zwaar vervoer registreert", klinkt het. "Voertuigen van meer dan 3,5 ton die als doorgaand verkeer worden beschouwd, worden door het geautomatiseerd camerasysteem herkend en ontvangen een proces-verbaal. Er wordt dus niét gewerkt met doorgangsbewijzen of bewonerskaarten. Bestuurders worden op de hoogte gebracht van de nieuwe situatie met signalisatieborden aan alle invalswegen", zegt burgemeester Eddy Bevers (N-VA). De vrachtwagensluizen staan op drie verschillende locaties. "We kozen voor strategische plaatsen in de gemeente: aan de Vredesbrug in het centrum van Willebroek, in de Baeckelmansstraat in Tisselt en in Heindonk. Vanaf 1 september 2018 zullen vrachtwagens dus niet meer in deze zones mogen passeren."





(EDT)