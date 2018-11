Vrachtwagen met schroot kantelt op rondpunt TVDZM

15 november 2018

In de Appeldonkstraat is een vrachtwagen gekanteld. Het ongeval gebeurde omstreeks 10.00 uur vanmorgen op een rondpunt. De vrachtwagen was geladen met oude ijzerwaren. Het schroot kwam terecht op de rijbaan. De politie van Mechelen-Willebroek kwam samen met de brandweer ter plaatse. De brandweer moest olie ruimen, de politie sloot de rijbaan gedeeltelijk af. De 54-jarige trucker raakte lichtgewond. “Hij liep verwondingen op aan de arm”, vult politiewoordvoerder Dirk Van de Sande aan. “Hij werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis.” Door het ongeval was er beperkte hinder. De trucker reed in opdracht van een Brusselse firma. Die stuurde zelf een andere vrachtwagen ter plaatse om het schroot op te ruimen. De omstandigheden van het ongeval worden verder onderzocht.