Vrachtwagen in lichterlaaie 11 mei 2018

02u37 0

Langs de Molenweg in Blaasveld bij Willebroek is een vrachtwagen volledig uitgebrand. De vrachtwagen was er bezig met betonwerken. Plots ontstond er vuur en in een mum van tijd stond de truck in lichterlaaie. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Bij aankomst werd meteen duidelijk dat de vrachtwagen niet meer te redden viel. De oorzaak van de brand is niet gekend.Er vielen geen gewonden bij de brand. (TVDZM)