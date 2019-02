Voormalig advocaat (51) riskeert 2 jaar cel met uitstel: “Hij ontvreemde gelden van financieel kwetsbaren om zelf een luxueus leven te leiden.” Tim Van der Zeypen

28 februari 2019

12u00 1 Willebroek Jaren aan een stuk ontvreemde de gewezen advocaat als bewindvoerder of schuldbemiddelaar in totaal net geen 130.000 euro van financieel kwetsbare mensen. “Om er zo een luxueus leven aan over te houden”, zei procureur Ken Van Hoogenbemt vanochtend op zitting. Hij vorderde een celstraf van twee jaar met uitstel. De feiten werden niet betwist. De ontvreemde bedragen werden intussen terugbetaald.

Verschillende mensen stelden zich burgerlijke partij tegen de voormalig advocaat uit Willebroek. Hun grootste bekommernis was het terug krijgen van hun ontvreemden bedragen. Bij sommigen ging het om enkele honderden euros, bij anderen over duizenden. Tussen 2013 en 2016 schreef hij die bedragen over op zijn eigen rekening. “Om er zo persoonlijke facturen mee te kunnen betalen”, vertelde procureur Van Hoogenbemt. “Met die gelden werden luxueuze reisjes gemaakt, werden de kosten voor zijn zwembad in de tuin betaald en werd er voor zo’n vijfhonderd euro aan Zalando uitgegeven.”

129.951 euro

De feiten kwamen eind december 2016 aan het licht dankzij het vredegerecht. Zij stelden enkele onregelmatigheden vast op de derdenrekening van de voormalig advocaat als toenmalig bewindvoerder of schuldbemiddelaar. Het parket werd ingelicht en startte een onderzoek op. De vijftiger werd verhoord, werkte onmiddellijk mee en ging snel over tot bekentenissen. Samen met hem kwam het gerecht zo tot een totale schade van 129.951 euro. Vanochtend tilde het parket bijzonder zwaar aan de feiten. “Meneer heeft voor een omvangrijk bedrag zwaar misbruik gemaakt van financieel zwakkeren”, besloot de procureur zijn rekwisitoor. “In eerste instantie lijkt een effectieve straf op zijn plaats maar dé vraag is wie hierbij gebaat kan zijn? Mij lijkt het belangrijker dat de slachtoffers snel vergoed kunnen worden.”

Opschorting

De voormalig advocaat hangt dus een celstraf van twee jaar met uitstel boven het hoofd. De verdediging vroeg een opschorting van straf. “Mijn cliënt schaamt zich voor zijn daden”, repliceerde meester Frédéric Thiebaut. “Hij schaamt zich voor hemzelf, voor zijn ouders, zijn vrouw en kinderen maar ook ten opzichte van de rechtbank en de balie. Het zijn geen excuses maar dit toont wel aan dat mijn cliënt wel degelijk schuldinzicht heeft.” Als motief voor zijn daden verwees hij naar een financiële put waarin de vijftiger was beland na de aankoop van een appartement. Toen die lening moeilijk terug te betalen was, greep hij naar de centen op de derdenrekening. “De eerste keren deed hij dit met bevende vingers en was hij er nadien fysiek ziek van”, besloot meester Thiebaut. “Nadien ging het van zelf. Tot de put té groot werd.”

Schadevergoeding

De voormalig advocaat stond deze voormiddag met het schaamrood op zijn wangen voor de rechters. Hij excuseerde zich. “Ik heb er mijn plicht van gemaakt om de slachtoffers te vergoeden”, benadrukte hijzelf. “Sinds vorig jaar ben ik begonnen met het terug te betalen ervan.” Nadat het appartement werd verkocht, werden het merendeel van de burgerlijke partijen ook effectief terug betaald. Sommigen kregen ook al een vergoeding voor hun morele schade.

“Dit is droevige dag”

Na de feiten werd de man geschrapt van de balie en is hij sindsdien geen advocaat meer. Voor hijzelf het woord nam en zich uitgebreid excuseerde, kreeg hij nog een veeg uit de pan van de voorzitster Jessica Bourlet. “Dit is een droevige dag”, klonk het. “Zeker wanneer iemand met zo’n goede reputatie en in wie ook wij vertrouwen hadden, misbruikt maakt van zwakkeren.” De voormalig advocaat boog het hoofd en besloot met dat hij niet fier is op zijn daden: “Al begrijp ik dat dit vijgen na Pasen is en kan ik de klok niet terug draaien. Maar mocht dat lukken, zou ik meteen andere opties overwegen.” Vonnis in de zaak volgt op 28 maart.