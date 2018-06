Volwassenen krijgen fietsdiploma 22 juni 2018

De volwassenen die de fietslessen in Willebroek goed hebben afgerond, kregen na een traject van bijna twee maanden hun fietsdiploma. "In april startte een groep dames met onze lessenreeks, die we heel specifiek organiseren omdat we merken dat heel wat mensen niét als kind leerden fietsen. Wekenlang oefenden de deelneemsters op de atletiekpiste aan de sportterreinen van De Schalk, waar ze les kregen van vrijwilligers", klinkt het bij de dienst Samenleven. "Voor het eerst werd in samenwerking met het Centrum voor Basiseducatie ook een theoretische cursus georganiseerd: lessen in eenvoudig Nederlands en met ondersteunend fotomateriaal. De vrouwen kunnen nu met de fiets de kinderen naar school brengen, naar hun werk gaan, boodschappen doen en winnen zo veel tijd."





(EDT)