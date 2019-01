Volkshuisvesting legt eerste steen van nieuwe wijk 231 nieuwe huurwoningen, 70 koopwoningen, investering van 47 miljoen euro Els Dalemans

30 januari 2019

18u31 0 Willebroek Na jaren van voorbereiden achter de schermen was het woensdag eindelijk zover: aan de Akkerlaan werd de symbolische eerste steen gelegd van een volledig nieuwe wijk. “We bouwen nu 308 sociale huur- en koopwoningen, goed voor een investering van 47 miljoen euro. Over 10 jaar moeten er alles samen meer dan 600 nieuwe woningen staan”, zegt directeur van Volkshuisvesting Willebroek Andy Dilles.

In 2029 zal de wijk Willebroek-Stad er helemaal anders uitzien. “Deze wijk had altijd al een heel dichte densiteit: zo’n 9 procent van de woningen staat op 1 procent van de oppervlakte. Dit heeft vooral te maken met de drie grote ‘klassieke’ sociale woonblokken aan de Ringlaan, waar alles samen 300 gezinnen in wonen. Met zulke hoge torens is niets mis, en in stedelijk gebied zijn ze heel normaal, maar wij vonden ze niet meer passen in Willebroek. Rondom deze flats ligt nog heel wat ongebruikte grond. Wij gaan die ruimte nu benutten om een heel nieuwe omgeving te creëren”, zegt Dilles.

“Ons nieuwe bouwproject werd opgedeeld in vier verschillende fasen. In fase 1 bouwen we aan de Akkerlaan 231 nieuwe huurwoningen en 70 koopwoningen. Op het voetbalveld verderop komen gelijktijdig 98 appartementen, in laagbouw. In november 2018 werd al gestart met de nodige grondwerken, en we hopen deze woningen op 2 jaar tijd af te werken. Dan kunnen de huidige bewoners van de bestaande wijk verhuizen naar dit nieuwbouwproject -en naar de 70 nieuwe woningen in de Tuinwijk die we op dit moment afwerken.”

“Als iedereen een nieuwe thuis heeft, gaan de drie grote woonblokken die de wijk zo kenmerken één voor tegen de grond. Ook dat worden symbolisch belangrijke momenten. Willebroek-Stad krijgt zo immers een heel nieuwe uitstraling. Deze mastodonten maken plaats voor meerdere lage gebouwen, waar we alles samen nog eens 202 woonentiteiten in creëren. De straten krijgen het karakter van een woonerf, met rondom veel meer bruikbaar groen. De lappen grasveld waar niemand op speelt en waar niets gebeurt, verdwijnen. We gaan voor groenzones met zitbanken, speeltoestellen, voetbalveldjes, wandelpaden, waar écht gebruik van kan gemaakt worden en waar de sociale controle ook meteen een pak groter is.”

“Alle nieuwe sociale woningen worden zo energiezuinig mogelijk ingericht, met veel licht en zicht op de achterliggende akker- en natuurgebieden, met kwalitatieve materialen en het modernste comfort. Het grootste deel van het patrimonium van Volkshuisvesting Willebroek is ondertussen al zo’n 60 jaar oud. De herstellingen werden alsmaar groter en duurder, we kregen meer en meer klachten van huurders, het was stilaan dweilen met de kraan open. Met de metamorfose van deze volledige wijk zetten we dus ook meteen een grote stap in de goede richting.