Volkshuisvesting huldigt sociale huurwoningen in 14 maart 2018

02u28 0

De sociale huisvestingsmaatschappij Volkshuisvesting in Willebroek heeft 8 nieuwe sociale huurwoningen afgewerkt. "Het woonproject in de Viooltjesstraat telt 4 woningen met 3 slaapkamers, 2 appartementen met 4 slaapkamers en 2 appartementen aangepast aan mindervalide rolstoelgebruikers. De woningen voldoen aan de strengste energievereisten: we gingen voor een doorgedreven isolatie, ventilatie, zonneboilers die voor warm water zorgen en recuperatie van regenwater. Dit alles zal duidelijk voelbaar zijn in de portemonnee van de sociale huurders, die flink gaan besparen op gas en water", zegt directeur van Volkshuisvesting Andy Dilles. "Ook aan de andere kant van de straat werken we een nieuw bouwproject af met 6 sociale huurwoningen. In juni zullen ook daar 6 nieuwe huurders hun intrek kunnen nemen. Bovendien gaan we nog dit jaar de openbare ruimte in de Viooltjesstraat aanpakken. We plannen 15 nieuwe parkeerplaatsen en een semipublieke ontmoetingsplaats tussen de twee bouwblokken in, met het nodige groen." (EDT)