Voetbalmatch op sportdag eindigt op rechtbank 12 juni 2018

02u57 0

Frank R. (20) uit Willebroek stond terecht voor slagen en verwondingen aan een minderjarige. De feiten speelden zich af tijdens een zaalvoetbalwedstrijd op een sportdag in 2016. "Nadat ik een doelpunt scoorde op het einde van de wedstrijd voelde ik de spanning. Er werd wat uitgedaagd", zei het slachtoffer gisteren op zitting. "Tijdens de volgende wedstrijd zaten we samen op de bank. Plots escaleerde het en kreeg ik een klap. Ik werd pas wakker in het toilet."





Volgens Nathalie Goedertier, de raadsvrouw van het slachtoffer, liep de jongeman verwondingen op aan de neus en ter hoogte van het oog. Er werd een schadevergoeding van meer dan 4.000 euro gevraagd alsook de aanstelling van een deskundige. Het parket voegde gisteren toe het een probatie-opschorting vorderde. "Met het oog op een cursus voor zijn agressie", aldus de aanklager. De verdediging van de twintiger vroeg de vrijspraak: "Vier keer is er uitgedaagd geweest naar mijn cliënt toe. Hier is duidelijk sprake van uitlokking of wettige zelfverdediging." (TVDZM)