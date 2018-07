Vlaamse subsidie voor realisatie Huis van de Vrije Tijd 27 juli 2018

De Vlaamse Regering heeft een subsidie van 666.778 euro toegekend voor de realisatie van het Huis van de Vrije Tijd in Willebroek. Vlaams Minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) is ervan overtuigd dat het project kan bijdragen tot een betere bovenlokale sportinfrastructuur in Vlaanderen en keurde de subsidieaanvraag goed. Intussen diende de gemeente haar aanvraag voor een bouwvergunning in. "In een eerste fase wordt een nieuw complex gebouwd met een nieuwe sportzaal, een danszaal en een zaal voor gevechtssporten.





Nieuwe kinderopvang

Ook het nieuwe jeugdhuis en de nieuwe kinderopvang- en kribbe komen aan bod in de eerste fase. In een volgende fase wordt de sporthal de Schalk aangepakt. Deze wordt volledig vernieuwd en uitgebreid met twee extra zaaldelen. In een volgende fase van het Huis van de Vrije Tijd wordt het Oud Gemeentehuis omgebouwd tot het nieuwe cultuurcentrum van Willebroek. Ook de bibliotheek verhuist dan naar deze site", deelt het gemeentebestuur mee. De twee sites van het Huis van de Vrije tijd moeten in 2021 afgewerkt zijn. Het project heeft een prijskaartje van zo'n 19 miljoen euro.





(AVH)