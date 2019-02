Vijf kamers voor mensen met beperking maar geen ‘persoonsvolgend’ budget: “Overheid laat mensen aan hun lot over” De Meerpaal in Willebroek trekt aan alarmbel Els Dalemans

07 februari 2019

17u41 0 Willebroek De Meerpaal, een woonhuis voor mensen met een beperking in Willebroek, luidt de alarmbel. “Wij hebben maar liefst vijf kamers vrij en krijgen wekelijks kandidaten over de vloer. Maar telkens haken mensen af omdat ze geen budget krijgen van de overheid”, zegt gedelegeerd bestuurder Raymond De Smedt.

2018 was een bijzonder jaar voor De Meerpaal. Het woonhuis kreeg van de ‘Dochters van Maria’ het gebruik van het klooster in de Willebroekse Kerkstraat in erfpacht. Zo was er meteen een oplossing voor de opvang van de 21 bewoners met een beperking, want een eerder verbouwproject bleek onbetaalbaar.

“We konden in juni 2018 verhuizen, en we waren de voorbije maanden druk in de weer met de verbouwing. Het klooster is zo ruim dat we sinds de verhuis plaats hebben voor vijf extra residenten. Ook aan kandidaten ontbreekt het ons niet: wekelijks informeert er wel iemand naar onze werking of geven we een rondleiding aan geïnteresseerden. Maar: daarna gebeurt er niets. Telkens krijgen we te horen dat de kandidaat nog geen ‘persoonsvolgend budget’ kreeg van de overheid.”

Veel vrije plaatsen

“Zo’n budget wordt rechtstreeks aan de personen met een handicap toegewezen, en niet meer aan de instelling zoals vroeger. De wachtlijsten van toen bestaan niet meer, iedereen heeft zelfs plaatsen vrij. De reden: heel wat mensen wachten nog steeds op hun budget. Ze worden door de overheid aan hun lot overgelaten.”

“Wij kregen onlangs de vraag om iemand op te vangen die nergens anders terecht kon. Hij is bedlegerig, zijn moeder is 86 jaar oud en kan niet meer voor hem zorgen. We vingen hem op, en contacteerden het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). We gaven duidelijk aan dat het om een noodsituatie ging, en vroegen om zo snel mogelijk een budget toe te kennen.”

Uit eigen zak

“Dat budget werd geweigerd: volgens het VAPH kan de man nog steeds bij zijn moeder terecht. Hij woont nu bij ons en betaalt de huur van zijn kamer zelf. De kosten voor zijn verzorging betalen wij uit de grote pot van De Meerpaal. Ook die middelen zijn beperkt, we moeten voor heel wat zaken al rekenen op giften. Maar we kunnen hem man toch niet op straat zetten?”

330 miljoen extra

“Ik begrijp de bezorgdheid van De Meerpaal, maar er is sinds de invoering van de persoonvolgende financiering heel wat extra budget bijgekomen. Deze regeerperiode alleen al gaat het om 330 miljoen euro, er werden al ruim 7.000 nieuwe budgetten toegekend”, zegt Karina De Beule van VAPH. “De groep van personen met een handicap wordt alsmaar groter, en het systeem trekt meer mensen aan. We kunnen dus niet iedereen onmiddellijk helpen.”

“Wij mogen omwille van de privacywetgeving ook niet zeggen welke mensen wel of geen budget kregen, dus we kunnen kandidaten en instellingen ook niet meer linken. Het is aan De Meerpaal om zelf de mensen te vinden die wél al een budget kregen, bijvoorbeeld door meer ‘reclame’ te maken. Zo krijgen ze die vijf extra kamers wel gevuld. Wie op een wachtlijst staat, kan ook een tijdelijk zorgbudget van 300 euro per maand krijgen om de periode te overbruggen.”

Via de wegwijzer van het VAPH kunnen personen met een budget de geschikte hulp vinden.