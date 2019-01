Viertal vrijgesproken voor diefstal van bouwafvalcontainers TVDZM

17 januari 2019

12u45 0 Willebroek De rechtbank van Mechelen heeft vier mannen tussen de 34 en 37 jaar oud uit het Brusselse en Wallonië riskeren vrijgesproken voor diefstal. Ze stonden vorige maand terecht voor het stelen van elf bouwafvalcontainers.

In augustus 2016 kwamen de feiten aan het licht. De eigenwaar van een Willebroeks bedrijf merkte toen op dat er elf containers waren ontvreemd. Vrij snel kregen de speurders een verdachte in beeld. Het ging om de 37-jarige Mohamed D. uit Sint-Pieters-Leeuw. Hij werkte in het bedrijf als chauffeur. “Hij was niet enkel vertrouwd met het terrein, hij beschikte verder ook nog over een sleutel om zo gemakkelijk op het terrein te geraken”, klonk het bij het parket destijds. “Via telefonie-onderzoek en ANPR-camera’s kwamen de andere beklaagden in beeld.”De containers werden volgens het parket nadien verkocht aan een ander bedrijf in Wallonië. Dat bedrijf stelde een chauffeur ter beschikking, ging de afvalcontainers ophalen en werden later opnieuw beschilderd. De diefstal werd fel betwist. “Is mijn cliënt ze gaan oppikken en heeft hij deze verkocht? Ja. Maar dit in opdracht van de eigenaar van het Willebroekse bedrijf”, klonk het bij de raadsheren. Zij beweerden dat de eigenaar van de containers, deze wou verkopen omdat zijn bedrijf in slechte papieren zat en zo nog snel wat geld voor de containers wou verkrijgen. Of het parket in beroep gaat, is nog niet bekend.