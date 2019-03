Viertal riskeert twee jaar cel voor kweken van cannabis: “Ik dacht dat het bloemen waren” Tim Van der Zeypen

26 maart 2019

12u55 0 Willebroek Vier mannen moesten zich vanochtend komen verantwoorden voor de rechtbank in Mechelen. De vier stonden terecht voor het opzetten en uitbaten van een cannabisplantage. Die werd midden maart 2018 opgedoekt. Er werden net geen zeshonderd planten aangetroffen

Het gerecht kon de plantage ontmantelen nadat het kort daarvoor informatie had ontvangen van de Federale Gerechtelijke Politie in Antwerpen. De recherche voerde observaties aan de woning in de Willem Van Oranjestraat uit en ging op 15 maart over tot arrestaties. “Op dat moment kwamen twee beklaagden buiten”, zegt openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens. “Het duo werd gearresteerd. Ze verklaarden beiden dat ze vanuit Albanië naar België waren gestuurd om hier te komen werken.” De ene zou zo’n zeshonderd euro per maand verdienen, zijn kompaan 2.000 euro. “Maar ik dacht dat ik bloemen aan het planten was”, verklaarde een van de verdachten. “Ik heb nooit geweten dat het cannabis was.”

562 planten

In de woning werden uiteindelijk 562 cannabisplanten en zo’n twaalf kilogram cannabis aangetroffen over vier ruimtes. Via verder onderzoek waaronder het bestuderen van de ANPR-camera’s en het doorzoeken van de wagen van de twee beklaagden, kwamen er nog twee andere mannen in het vizier. Een ervan liet verstek gaan vandaag, de andere werd verdacht van het brein te zijn achter de plantage. “Zijn portefeuille werd teruggevonden in de auto. Daarin lagen notities in verband met de plantag alsook een rekening voor de elektriciteit”, besloot de openbaar aanklaagster.

Twee jaar met uitstel

Zij vorderde vandaag een celstraf van twee jaar waarvan een deel met uitstel en een geldboete vaan 2.000 euro. Bij de verdediging pleitte maar een van hen schuldig. “Maar mijn cliënt was enkel chauffeur voor de mensen die er werkten en moest hen onderhouden”, zei zijn raadsvrouw Evelien Jacobs. Zij vroeg aan de rechtbank om rekening te houden met het blanco strafblad van haar 63-jarige cliënt. Er werd een opschorting gevraagd. De twee andere verdachten die terecht stonden ontkenden hun betrokkenheid. “Hij is twee keer in de woning geweest en telkens gezien tijdens de observaties. Verder is er geen enkel bewijs dat mijn cliënt hier maar iets mee te maken heeft”, klonk het bij de ene advocaat.

Haar confrater Frédéric Thiebaut vulde aan: “Het enige wat mijn cliënt linkt is een portefeuille in een auto die niet van hem is. Wie zegt dat deze op dat moment nog van hem was? Bekijk dit dossier heel goed want ik zie weinig ander bewijsmateriaal.” Eandis stelde zich tot slot nog burgerlijke partij. Volgens hen werd er voor 19.000 euro aan elektriciteit afgetapt voor de meter. Ze eisten een schadevergoeding. Of ze die ook krijgen toegekend, weten we op 10 april.