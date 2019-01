Vierhonderd leerlingen geëvacueerd na gasgeur TVDZM

29 januari 2019

18u30 0 Willebroek Zo’n vierhonderd leerlingen van de GO! Atheneum Willebroek zijn vanmiddag even geëvacueerd. De oorzaak was een gasgeur. Die was afkomstig vanuit de keuken.

De gasgeur werd opgemerkt omstreeks 11.15 uur. De hulpdiensten werden opgeroepen en de school startte de evacuatie procedure. Zo’n vierhonderd leerlingen van de campus lang de Eduard Anseelestraat werden ontruimd naar de speelplaats. “De brandweer was snel ter plaatse en kon de oorzaak van de gasgeur snel lokaliseren”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

In het fornuis van de keuken was er naar verluidt een foutje ontstaan. “Dit kon snel opgelost worden door de brandweermannen”, aldus Van de Sande nog. “Er moest enkel wel nog wat worden verlucht.” Na een kwartiertje mochten alle leerlingen opnieuw naar hun klaslokalen. Er is nooit paniek geweest.

Kort voor de middag werd de school opnieuw vrijgegeven. De school herstelde intussen het probleem aan het fornuis.