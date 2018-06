Vierde 'smiley' voor Sacchetti's 15 juni 2018

Horecazaak Sacchetti's in Klein-Willebroek heeft voor de vierde keer op rij een 'smiley' op zak. Dat symbool toont aan dat de zaak gecontroleerd werd door het Federaal Agentschap Voedselveiligheid (FAVV), en op 164 punten in orde bleek. "Het is een hele klus om dat label te behalen, zeker voor een kleine horecazaak. Ziekenhuizen en woonzorgcentra zijn veel groter, voor ons is het enorm arbeidsintensief om alle gegevens, zoals bijvoorbeeld de temperatuur van onze frigo's, voortdurend nauwlettend in het oog te houden. Maar we zijn er wéér in geslaagd, en daar zijn we best fier op", zegt zaakvoerder Bram Brion. "Bij het grote publiek zijn deze smileys nog niet zo bekend, terwijl het toch een meerwaarde is voor de klant. Je kan een smiley vergelijken met een Michelin-ster op vlak van hygiene."





