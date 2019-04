Vier maanden cel voor weerspannigheid na voetbalmatch TVDZM

09 april 2019

12u35 0 Willebroek De rechter in Mechelen heeft Aymane J. een effectieve gevangenisstraf opgelegd van vier maanden. Hij werd schuldig bevonden aan weerspannigheid tegenover de politie.

De feiten dateren van vorig jaar. Toen moest de politie ingrijpen na een voetbalwedstrijd in Willebroek. De man zit momenteel in de gevangenis. Of hij beroep zal aantekenen tegen het vonnis, is nog niet bekend.