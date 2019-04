VIDEO. Steven (60), buschauffeur op rust, sterft in ongeval met lijnbus: “Hij was net met pensioen, dat maakt het erg pijnlijk” Tim Van der Zeypen JCV

16 april 2019

19u00 5 Willebroek Steven Heyvaert, een zestigjarige buschauffeur op rust uit Meise, is vanmiddag om het leven gekomen bij een verkeersongeval. De man kwam in aanrijding met een autobus van vervoersmaatschappij De Lijn. Op de bus zaten vijftien pendelaars. De chauffeur werd opgevangen door slachtofferhulp.

Het ongeval gebeurde op het T-kruispunt van de Heindonksesteenweg met de Stuyvenbergbaan in Heindonk (Willebroek). Kort voor 15 uur kwam de fietser uit de richting van Mechelen gereden en wou hij richting BLOSO-domein Hazewinkel rijden. Hiervoor moest de man de Stuyvenbergbaan oversteken om zijn weg op het fietspad aan de overkant van de rijbaan verder te zetten. Bij het oversteken van de rijbaan liep het mis. De fietser en de autobus reden tegen elkaar.

Steven reed naar verluidt samen in een groepje met andere wielerfanaten uit het Brusselse. Zij vonden naar verluidt steun bij elkaar en fietsten na de eerste vaststellingen samen naar huis. Buurtbewoners werden opgeschrikt door de sirenes in de buurt. “Toen ik poolshoogte ging nemen, zag ik de hulpdiensten bezig maar zij konden niet veel meer doen”, vertelt een buurtbewoner. Vermoedelijk merkte ofwel de wielertoerist ofwel de buschauffeur de andere te laat op. Volgens politiewoordvoerder Dirk Van de Sande werd het parket ingelicht. “Dat stuurde een verkeersdeskundige naar om het ongeval verder te onderzoeken”, aldus de politiewoordvoerder.

Gekend in Meise

Steven was een zeer gekend man in Meise, waar zijn broer tot voor kort aan slag was als landmeter. “Hij zal gemist worden dat is zeker”, zegt zijn nicht Lucille De Roy, die zelf les geeft aan de Gemeentelijke Basisschool Sint-Brixius-Rode. “Wij zijn een grote familie en we wonen bijna allemaal in Meise. Hij was zelf ook buschauffeur geweest bij De Lijn en was net met pensioen. Dat maakt het een erg stom ongeval. Veel informatie over wat er gebeurd heb ik zelf nog niet, ik weet niet wat er precies gebeurd is.”



Vijftien pendelaars

Op de bus, die van het station in Mechelen kwam en richting Boom reed, zaten vijftien pendelaars. Niemand van hen raakte gewond. “Ze konden hun reisweg verder zetten met een andere bus die meteen ter plaatse kwam”, gaat Van de Sande verder. “Voor de buschauffeur werd slachtofferbejegening voorzien.” De man verkeerde in shock. De Stuyvenbergbaan werd tijdens de vaststellingen van de verkeersdeskundige en de politiezone afgesloten. Er werd een perimeter ingesteld. Pas omstreeks 17.30 uur werd de rijbaan opnieuw vrijgegeven voor het verkeer. Auto’s, fietsers en wandelaars moesten die hele tijd een lokale omleiding volgen.

Verkeerslichten

In de buurt leven ze mee met het slachtoffer en zijn nabestaanden, al schrikken ze niet van het ongeval. “Het is hier heel gevaarlijk. Zeker als je de baan wil oprijden komende van de Heindonksesteenweg richting Hazewinkel”, klinkt het nog. “Je moet de rijbaan oversteken en je ziet als fietser bijzonder weinig door al de geparkeerde wagens aan de rechterkant van de baan. Anderzijds durven de chauffeurs die van Hazewinkel komen hier bijzonder snel en onvoorzichtig rijden.” Zij vragen zich tot slot af of er geen mogelijkheid is om verkeerslichten op het kruispunt te plaatsen.