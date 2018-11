Victory Riders organiseren sportavond voor de 1000 km van Kom Op Tegen Kanker Els Dalemans

29 november 2018

15u59 0 Willebroek De ‘Victory Riders’ uit Willebroek maken zich op voor alweer een sportieve uitdaging. Ook in 2019 nemen de fietsvrienden deel aan de 1.000 kilometer van Kom Op Tegen Kanker, om het inschrijvingsgeld in te zamelen wordt een ‘sportavond’ georganiseerd.

“We nemen dit keer met 2 ploegen deel aan de 1.000 kilometer, en zullen dus maar liefst 10.000 euro inschrijvingsgeld betalen. Die som zamelen we in door verschillende activiteiten te organiseren. Eén hiervan is de onze ‘sportavond’ op donderdag 6 december in Boom. We organiseren dit evenement samen met basketbalclub Phantoms Boom”, zegt Jan De Hertogh van Victory Riders.

“We verwelkomen tijdens deze ‘sportavond’ enkele bekende figuren uit de sportwereld: sportdirecteur en ploegleider bij Quick StepFloors Cycling Team Wilfried Peeters, sportdokter en hoofd van de medische staf van RSC Anderlecht Chris Goossens, HeadCoach van Kangoeroes Basket Mechelen Paul Vervaeck en Technisch directeur bij Basket Vlaanderen en Sportief Manager van de Belgian Cats Sven Van Camp.”

“Onze gastsprekers komen vertellen over hun successen en ervaringen en gaan met elkaar in debat over actuele topics: hoe bouw je aan successen in de sport, individueel of als team? Hoe belangrijk zijn daarbij training, voeding, medische begeleiding? Wat is daarbij de rol van de trainer, coach, dokter, de ouders en supporters, de club, de media? Hoe gezond of ongezond kan (top)sport zijn? Wat kan de impact zijn op latere leeftijd? Interessant wordt het ongetwijfeld, iedereen is welkom!”

De sportavond van Victory Riders vindt plaats op 06 december 2018 om 20 uur in de Braxhall Sporthal, Kapelstraat 145 in Boom. Een zitplaats reserveren kan via sportavond6december@gmail.com.