Vespaclub organiseert elfde Vaartlandrit 19 juni 2018

De Vespaclub Antwerpen organiseert op zondag 24 juni samen met het Willebroekse gemeentebestuur de elfde editie van de Vespa-Vaartlandrit. "Onze start en aankomst in Willebroek geven duidelijk aan dat de Vaartlandrit onlosmakelijk verbonden is met het water", zegt Kevin Eeraerts. "We starten deze 60 kilometer lange rit om 12 uur op de Dendermondssteenweg in Willebroek, ter hoogte van café Rustiek. De eindstop bevindt zich aan de Poutrel Plage op het Pleintje. Iedereen kan deelnemen, met als enige voorwaarde: de fiere bezitter zijn van een Vespa." (EDT)