20 december 2018

Op drie verschillende plaatsen in Willebroek is er ingebroken in een woning. Dat gebeurde naast in de Glooistraat ook nog in de Krommestraat en in het Karreveld. De dieven geraakten binnen langs de achterkant. Twee keer werd er een deur geforceerd, een derde keer werd een raam opengebroken. De woningen werden allemaal doorzocht. De buit bestond onder meer uit een partij juwelen.