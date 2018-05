Verrassing bij sp.a: Marc De Laet wordt lijstduwer 02 mei 2018

02u35 0 Willebroek Marc De Laet (54), oud-burgemeester van Willebroek, zal bij de verkiezingen in oktober 2018 de kieslijst van sp.a duwen. Dat maakte hij een dag voor 1 mei samen met het partijbestuur bekend. Een verrassende keuze maar wel één die zo goed als unaniem werd goedgekeurd.

"Dit is geen stap terug maar een duidelijk signaal aan de inwoners van Willebroek dat de partij wil vernieuwen, verjongen én vervrouwelijken", vertelt De Laet. Dat blijkt ook op de kieslijst want ze zal getrokken worden door Griet Reyntiens (40). Nog een verrassing op de lijst is de nummer twee.





De partij koos voor de negentienjarige Robbe Carleer. Hij zal twintig zijn in oktober maar is geen nieuweling binnen de politieke partij. Hij is al sinds februari voorzitter van de lokale Jongsocialisten. De partij maakte ook bekend dat het geen kandidaat-burgemeester voordraagt maar wél gemeenteraadsleden.





"Na zes jaar in de oppositie te hebben gezeten, willen bij volgende verkiezingen opnieuw zoveel mogelijk verkozenen hebben. Als dan blijkt dat wij aan zet zullen zijn, zal er voor elke post de juiste persoon worden gezocht", vertelt De Laet nog. Zelf maakt hij zich geen zorgen en gaat er vanuit dat hij opnieuw zal worden verkozen. De lijst kent uiteindelijk negentwintig namen.





Vier namen worden later nog vrijgegeven. (TVDZM)