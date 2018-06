Veroordeelde spilfiguur in dossier rond cannabisplantage tekent verzet aan 20 juni 2018

02u52 0 Willebroek Bart L. (37) uit Antwerpen heeft een straf met probatie-uitstel gevraagd aan de rechtbank in Mechelen.

De dertiger werd in januari 2017 veroordeeld tot achttien maanden alsook een boete van 8.000 euro met gedeeltelijk uitstel. De man werd als spilfiguur beschouwd binnen een zevenkoppige drugsbende die een cannabisplantage had opgebouwd in de Captain Trippstraat in Willebroek. Die bestond uit zo'n 1.100 plantjes en werd ontdekt door buurtbewoners. Zij zagen niet enkel dat er opmerkelijke werken werden uitgevoerd, maar stelden ook een cannabisgeur vast. De dertiger zou de woning in Willebroek hebben gehuurd. Hij kon via vingerafdrukken ook gelinkt worden aan andere cannabisplantages in onder meer Merksem. Daar brandde een woning uit door problemen met de elektriciteit. Hij was de enige van de bende die verzet had aangetekend.





Niet akkoord met straf

Hij ontkende de feiten niet, maar was niet akkoord met de straf én geldboete. "Mijn cliënt is opgegroeid en kon alles krijgen wat hij wou maar kreeg geen affectief", zei meester Johan Plateau. "Hij is gevlucht in de drugs en dat heeft zijn leven verpest. Alles van geld ging naar de drugs." De verdediging vroeg aan de rechtbank om rekening te houden met de financiële situatie van de dertiger alsook met het het feit dat L. zich inmiddels laat behandelen en zijn leven terug op de rails heeft gekregen. Binnen twee weken maken de rechters hun vonnis al bekend. (TVDZM)