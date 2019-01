Vermeende dief vlucht van politie maar valt door dak Tim Van der Zeypen

09 januari 2019

15u25 0 Willebroek De politie van Mechelen-Willebroek heeft twee vermoedelijke dieven opgepakt. Dat gebeurde na een korte achtervolging waarbij een van hen door het dak viel. De twee werden ter beschikking gesteld van het parket.

Het duo, twee dertigers uit de omgeving van Brussel, werd opgemerkt op de afrit van de A12 in Willebroek.

“Ze reden veel te snel”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Hun wagen kon uiteindelijk in de Camille Huysmansstraat worden tegengehouden maar de inzittenden sloegen te voet op de vlucht.” Er volgde een zoekactie in de omgeving. Hierbij werd er een speurhond ingezet. “De hond volgde een spoor naar de Emiel Vanderveldestraat. Daar liep het spoor dood in de buurt van een garage”, gaat Van de Sande verder. “Bij de garage stond een ladder. Die werd gebruikt door een van de inzittenden om zich te gaan verstoppen op het dak.” Alleen bleek het dak niet stevig genoeg te zijn en viel de man door het dak. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Niet veel later kon de politie de tweede inzittende inrekenen. Hij lag verstopt onder een geparkeerd voertuig. De man werd opgepakt en meegenomen naar het politiekantoor. Samen met zijn kompaan werden ze ter beschikking gesteld van het parket. “De twee verplaatsten zich in een voertuig met een nummerplaat die eind december gestolen bleek te zijn in Anderlecht”, aldus Van de Sande nog. “In de wagen lag er verder ook nog inbrekersmateriaal. Het ging onder meer om schroevendraaiers en handschoenen.” Het materiaal en de wagen werden in beslag genomen. Het onderzoek wordt momenteel verder gezet.