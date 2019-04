Verkoop cultuurcentrum De Ster nog altijd niet rond: gemeente wacht op 1,125 miljoen van projectontwikkelaar Els Dalemans

04 april 2019

16u22 0 Willebroek De verkoop van het voormalige cultuurcentrum De Ster in Willebroek is nog altijd niet rond. Bijna vier jaar nadat een projectontwikkelaar 1.125.000 euro wou neertellen voor de oude brouwerij in de Torenstraat, wacht het gemeentebestuur nog altijd op het geld. “De oorzaak is een rechtszaak over de stedenbouwkundige vergunning die blijft aanslepen. Maar onze financiële buffer is groot genoeg”, klinkt het.

Het Willebroekse gemeentebestuur zette begin 2014 het oude brouwerijgebouw in de Torenstraat te koop, samen met het aangrenzende perceel. Willebroek hoopte voor het geheel van zo’n 1.500 vierkante meter zeker 900.000 euro te krijgen. Projectontwikkelaar Gands nv bood in 2015 zelfs 1.125.000 euro. Het bedrijf wil op het perceel 40 appartementen en een ondergrondse parking bouwen.

Opschortende voorwaarden

Maar na het goede nieuws in 2015 werd het stil rond De Ster, tot de sp.a-fractie aan de meerderheid om een stand van zaken vroeg. “De projectontwikkelaar deed inderdaad een formeel bod van 1.125.000 euro, maar onder opschortende voorwaarden. Eén van deze voorwaarden is dat Gands een definitieve en uitvoerbare stedenbouwkundige vergunning krijgt, en daar knelt het schoentje”, zegt bevoegd schepen Maaike Bradt (CD&V).

Verkoop niet definitief

“Gands diende eind 2015 een aanvraag in, de stedenbouwkundige vergunning werd door het college in april 2016 ook verleend. Maar tegen dat besluit werd administratief beroep aangetekend bij de deputatie van de provincie Antwerpen, later volgde ook een verzoekschrift tot nietigverklaring bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. In april 2018 werden de laatste debatten gevoerd voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen, en onze dienst nam sindsdien al meermaals contact op met de griffie. We wachten echter nog steeds op het arrest. Zolang er geen definitieve en uitvoerbare stedenbouwkundige vergunning is, is de verkoop nog niet definitief.”

Willebroek liet in 2015 al weten dat de 1.125.000 euro van het brouwerijgebouw zou geïnvesteerd worden in andere projecten. Zo zou er geld gaan naar de verbouwing van het Oud-Gemeentehuis in de A. Van Landeghemstraat, waar nu de activiteiten van CC De Ster plaatsvinden. Het geld kon ook gebruikt worden voor een nieuwe thuis voor jeugdhuis Perron 4.

Financiële buffer

“Natuurlijk hadden we dat geld liever al ontvangen, maar onze financiële buffer is gelukkig groot genoeg”, zegt schepen van financiën Luc Spiessens (N-VA). “We hebben voldoende middelen om onze geplande projecten te realiseren, er werd nog niets van het lijstje geschrapt. Als het vonnis in ons voordeel is, wil Gands meteen betalen en starten met de bouwwerken. Als de zaak in ons nadeel uitgesproken wordt, moeten we een andere oplossing zoeken. In het slechtste geval lenen we dan in tussentijd 1 miljoen euro meer, dat is ook nog geen ramp.”