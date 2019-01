Verkeersongeval aan Brielen Els Dalemans

31 januari 2019

18u25 0

Bij een verkeersongeval in Willebroek zijn 4 mensen gewond geraakt. De lokale politie Mechelen-Willebroek moest uitrukken naar Brielen in de deelgemeente Tisselt, waar de bestuurder van een personenwagen de controle over zijn voertuig had verloren. Hij was van de weg afgeraakt en tot stilstand gekomen tegen een betonnen boordsteen. Eén van de vier inzittenden -een 22-jarige passagier- werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. De drie andere inzittenden, allemaal 24 jaar oud, raakten bij het ongeval enkel lichtgewond.