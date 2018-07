Verkeersongeval A12 eist dodelijk slachtoffer 09 juli 2018

02u36 0 Willebroek Bij een zwaar verkeersongeval op de kruising van de A12 met de Breendonkstraat, bekend als het Duvel-kruispunt, viel gisteren rond half twee in de namiddag een dodelijk slachtoffer.

Acht andere personen werden met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Bij het ongeval waren twee voertuigen betrokkenen: een personenwagen en een bestelwagen. "De bestelwagen was op de A12 richting Antwerpen aan het rijden. De chauffeur reed op het kruispunt door het rode licht en kwam zo in botsing met een personenwagen die uit de Breendonkstraat kwam. In de personenwagen zat een koppel uit Willebroek", weet Lieselotte Claessens van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. "De wagen van het koppel werd in de zijkant geraakt en begon te tollen. Uiteindelijk kwam die tot stilstand op de andere rijbaan. In de gekantelde bestelwagen zaten zeven personen, waaronder een kind van 1,5 jaar. Een inzittende van de bestelwagen overleed aan zijn verwondingen." Het slachtoffer bezit de Roemeense nationaliteit. De A12 was na het ongeval richting Brussel volledig versperd, richting Antwerpen was een tijd één rijstrook beschikbaar. Het verkeer richting Brussel werd omgeleid via de N16 en de E19. Het kruispunt staat bekend als een gevaarlijk punt. Vlaanderen bestudeert momenteel het 'ongelijkgronds' maken van het kruispunt. (AVH)