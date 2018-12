Verdachten van straatroof krijgen enkelband TVDZM

14 december 2018

18u45 0 Willebroek De twee twintigers uit Willebroek, die eerder deze week werden opgepakt na een straatroof in Bornem, krijgen een enkelband. Dat besliste de raadkamer vandaag.

Afgelopen zondag merkte een patrouille van de politiezone Klein-Brabant een jongeman op in de Broekstraat in Bornem. De jongeman lag op de grond. Hij was zonet overvallen door vijf onbekenden. De daders waren ervandoor gegaan met de gsm van het 27-jarige slachtoffer. De twee twintigers konden ter plaatse gearresteerd worden, de drie andere verdachten pas later. Het ging om twee achttienjarige en een minderjarige. Na hun arrestatie werden de meerderjarigen voorgeleid voor de onderzoeksrechter. De twee twintigers werden opgesloten, de achttienjarigen werden vrijgelaten. “Een van hen onder strikte voorwaarden”, klonk het eerder deze week. “De andere zonder meer.” De twee aangehouden twintigers werden in de gevangenis opgesloten en moesten vanmorgen voor de raadkamer verschijnen. Alleen werden ze door de nationale staking niet overgebracht naar de rechtbank in Mechelen. Ze werden vertegenwoordigd door hun advocaten. Na beraad van de voorzitter van de raadkamer mocht het duo de gevangenis verlaten. “Wel met een enkelband”, bevestigt Kristof Aerts, communicatieverantwoordelijke bij het Antwerpse parket. De minderjarige werd voor de jeugdrechter gebracht. Hij werd na zijn voorleiding overgebracht naar een gesloten instelling. Het onderzoek naar de straatroof wordt inmiddels verder gezet.