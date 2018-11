Veertiger krijgt voorwaarden na partnergeweld TVDZM

27 november 2018

De rechter in Mechelen heeft een 45-jarige uit Willebroek een celstraf van zes maanden met probatie-probatie-uitstel opgelegd. De man moest zich vorige maand komen verantwoorden voor feiten van slagen en verwondingen tegenover zijn dochtertje en vrouw. Die laatste stapte in april 2018 naar de politie nadat ze hoorde hoe de veertiger hun kind sloeg. Wanneer zij hem hiermee confronteerde, kreeg ook zij volgens openbaar aanklaagster Nele Poelmans enkele klappen. “Het was een eenmalig incident”, zei de veertiger op zitting die bovendien zelf om een werkstraf vroeg in plaats dan het volgen van een cursus agressiebeheersing. “Dat heb ik niet nodig, ik ben niet agressief”, luidde het nog. Een werkstraf werd het niet, wel een straf met probatie-uitstel. Naast de celstraf kreeg hij ook nog een geldboete opgelegd van achthonderd euro.