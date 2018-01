Van politiek naar tapkraan JAN VAN LERBERGHE NEEMT SAMEN MET ROGER VRANCKEN DEN AREND OVER ELS DALEMANS

26 januari 2018

02u40 0 Willebroek Over enkele weken staan er twee nieuwe gezichten achter de tapkraan van café Den Arend aan de Vredesbrug in Willebroek. Vrienden Jan Van Lerberghe en Roger Vrancken zetten samen hun schouders onder dit nieuwe project. "Ik stop met de gemeentelijke politiek, want wil iedereen hier zo neutraal mogelijk ontvangen", aldus Van Lerberghe.

Ondertussen is hij al 18 jaar politiek actief, waarvan 8 jaar als schepen van Sociale Zaken en Feestelijkheden. Maar bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober zal de naam van Jan Van Lerberghe niet meer terug te vinden zijn op de Willebroekse sp.a-lijst. "Ik heb altijd héél graag aan politiek gedaan, maar het is tijd voor iets anders. Bovendien wil ik zo neutraal en onafhankelijk mogelijk achter de tapkraan staan: iédereen is hier welkom. Ik geef ook mijn job bij de socialistische mutualiteit De Voorzorg op, waar ik intussen al 21 jaar werk. Ik ben nu 44 jaar oud, en klaar voor een grote carrièreswitch en een heel nieuwe toekomst. Eigenlijk droomde ik altijd al van een eigen zaak, het was gewoon wachten op het juiste moment", klinkt het.





Van Lerberghe gaat de uitdaging aan samen met Mechelaar Roger Vrancken (58). "Roger is sinds jaar en dag dj en presentator, hij heeft dus heel wat ervaring in deze sector. We leerden elkaar enkele jaren geleden kennen via gemeenschappelijke vrienden, en organiseren sindsdien samen regelmatig fuiven voor het goede doel. Ons concept slaat met honderden aanwezigen per evenement duidelijk aan, en we wilden daar graag méér mee doen. Toen de huidige uitbaters van Den Arend - Danny en Martina Scholiers - aankondigden dat ze na 19 jaar willen stoppen, vielen alle puzzelstukken samen."





"Danny en Martina staan op 31 maart voor de laatste keer achter de toog, daarna gaan zij wat meer van het leven genieten. Op 1 april starten wij, samen met de brouwerij, met de verbouwing van het horecapand pal onder de Vredesbrug."





Andere naam

"We hebben een heel nieuw concept uitgewerkt, alles gaan we nu nog niet verklappen. Maar Den Arend blijft ook in de toekomst een café, met een stevige knipoog naar het industriële verleden van onze Kanaalgemeente. Ook de naam van het café zal veranderen", klinkt het. "We hopen de deuren eind april of begin mei te kunnen openen, in het weekend focussen we vooral op dans en ambiance, net zoals tijdens onze VIP-party's. Verder breiden we de kaart uit met een beperkt aanbod aan kleine snacks en tapas. Deze zaak heeft zeker potentieel om verder te groeien, door de centrale ligging in de gemeente én de komst van honderden nieuwe woningen op site Denayer vlakbij."