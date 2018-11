Vader en dochter zetten samen schouders onder Plaza Bistro Els Dalemans

30 november 2018

20u53 0 Willebroek Plaza Bistro, gelegen in het Seniorplaza-gebouw in Willebroek, opent op 1 december weer de deuren. Voortaan staat Willebroekenaar Yves Vermeren er achter de kookpotten, dochter Romy ontfermt zich over de zaal.

“Met 32 jaar horeca-ervaring, ben ik helemaal klaar voor deze nieuwe uitdaging. In het verleden klopte ik heel wat late uren, bij Plaza Bistro komt daar eindelijk verandering in. Wij openen elke dag de deuren om 11 uur, en je kan bij ons terecht tot 19 uur. Zo kan ik mijn grote passie makkelijker combineren met een gezinsleven”, zegt Yves Vermeren.

“Vanzelfsprekend zullen we de eerste maanden wat harder werken, om onze zaak op de rails te krijgen en ons aan de klanten te bewijzen. ‘s Middags bieden we een brasseriekaart aan, in de namiddag gaan we voor de pannenkoeken, wafels en ander lekkers. Ook wie op zoek is naar een locatie voor een feest, kan bij ons terecht. Mijn dochter Romy en ikzelf vullen elkaar mooi aan, we vormen -samen met de twee andere medewerkers van Plaza Bistro- een sterk team. Ik ben best blij dat mijn dochter mijn passie heeft geërfd, en we deze uitdaging samen kunnen aangaan.”

Plaza Bistro in de Overwinningsstraat 161 in Willebroek opent weer de deuren op zaterdag 1 december, dan vindt ook het evenement WinterWonderPlaza plaats.