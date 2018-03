Unizo overhandigt memorandum aan fractievoorzitters 02 maart 2018

Wat verwachten de ondernemers van Willebroek na de gemeenteraadverkiezingen van 14 oktober 2018? Met die vraag trok Unizo Willebroek naar de ondernemers in de Kanaalgemeente, het resultaat is het memorandum 'Denk globaal, koester lokaal'. Voorzitters van Unizo Willebroek Jeroen De Jonghe en Jurgen Blommaert overhandigden de tekst met verwachtingen, verlangens en aanbevelingen aan de fractieleiders van de verschillende politieke partijen. "We formuleerden heel wat voorstellen: rond mobiliteit en parkeren, openbare werken en ruimte om te ondernemen, starters en de uitstraling van onze gemeente... Maar de àllerbelangrijkste aanbeveling is zonder twijfel: voldoende overleg en communicatie."





(EDT)