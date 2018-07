Unizo lauwert Michel Termens 12 juli 2018

Unizo Willebroek heeft Michel Termens in de bloemetjes gezet. Termens was 32 jaar actief binnen Unizo, hij ontving voor zijn inzet het Gouden Ereteken uit handen van Directeur-Generaal Jan Sap. "Michel was bestuurslid en voorzitter bij Unizo Blaasveld, daarna zette hij ook in Willebroek mee zijn schouders onder het heropstarten van de afdeling. Bovendien was Michel ook provinciaal actief", zegt voorzitter Jurgen Blommaert. "Als Unizo-lid was hij zelf natuurlijk ook ondernemer, hij werkte eerst in enkele andere garages - Van Vlasselaer en Permeke - om in 1985 Garage Termens in Blaasveld te openen. Bovenop zijn Gouden Ereteken kreeg Michel van ons lokaal bestuur voor 320 euro aan Willebroekse Kadobons, zodat hij ook nu weer de lokale economie kan steunen."





(EDT)