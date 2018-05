Uitspraak over ongewilde crematie uitgesteld 04 mei 2018

02u55 0

De kamer van inbeschuldigingstelling in Antwerpen heeft de uitspraak over extra onderzoek in een dossier van een ongewilde crematie uitgesteld. Elza Verswijver (62) uit Willebroek wil dat er extra onderzoek uitgevoerd wordt. De uitspraak staat nu op 24 mei.





Jozef Verswijver stierf op 1 juni 2015 op 85-jarige leeftijd in het Middelheimziekenhuis aan een slepende ziekte. Voor de familie het lichaam wilde groeten, is de kist van Jozef verwisseld en werd het lichaam gecremeerd. De begrafenisondernemer betaalde de kosten en de koffietafel, maar de familie eiste een schadevergoeding. Die eis werd door de rechtbank in 2016 afgewezen. Na media-aandacht gaf een begrafenisondernemer tips. De familie Verswijver vroeg attesten en documenten op en daaruit zou volgens de familie blijken dat de fout met de kisten verdoezeld werd door met die papieren te knoeien. (KAV)