Uitbaatster van krantenwinkel loopt kneuzingen op bij overval: “Een van hen begon plots te trappen” Tim Van der Zeypen

06 februari 2019

15u00 14 Willebroek De recherche van de lokale politiezone Mechelen-Willebroek spoort twee overvallers van een krantenwinkel op. Het duo ging heel brutaal te werk. Ze begonnen de uitbaatster te trappen nadat zij hen had betrapt en de inhoud van de kassa niet wou overhandigen.

Omstreeks 17.15 uur dinsdagavond botste de uitbaatster van krantenwinkel ’t Gazetteke langs de Mechelsesteenweg in Blaasveld (Willebroek) op twee overvallers. “Toen ik ging kijken in de winkel, stond een van hen al aan de kassa. De andere wachtte in de doorgang tussen de toonbank en de winkelruimte”, vertelt de uitbaatster. De man die aan de kassa stond probeerde de kassa te openen en wilde de dagopbrengsten stelen. Alleen kreeg hij die kassa niet open. “Ze riepen ‘money, money’. Maar ik weigerde”, gaat de uitbaatster verder.

Het duo werd agressiever en kende een driest hoogtepunt toen de hond van de uitbaatster ter hulp schoot. “Plots begon een van hen naar me te trappen. Ik ben zelfs op de grond gevallen”, klinkt het nog. “Ik liep verschillende kneuzingen op in de buikstreek.” Omdat de daders geen buit konden maken, sloegen de gangsters op de vlucht.

Politiehelikopter

De uitbaatster zag hen nog via het Wouters -Lefebvreplein op de vlucht slaan. Nadien belde ze naar de lokale politie. Die kwam massaal ter plaatse. Zij gingen met man en macht op zoek naar de twee brutale overvallers. Er werd zelfs een politiehelikopter ingezet. Uiteindelijk leverde de zoekactie in de directe omgeving niets op. De twee zijn voorlopig nog spoorloos.

Ook de recherche van de politie werd erbij gehaald. Zij gingen op zoek naar vinger- en voetafdrukken. “Ik ben intussen naar de spoedafdeling van het ziekenhuis gegaan om me te laten verzorgen”, zucht de zaakvoerster nog. De twee droegen geen maskers of hadden hun gezicht niet bedekt. Ze hadden beiden wel een kap over hun hoofd getrokken.

Tweede overval

Een buit konden de overvallers niet maken. De zaakvoerster hoopt nu dat de gangsters zo snel mogelijk worden gevat. Voor de uitbaatster is het al de tweede overval op bijna een jaar tijd. Eind maart 2018 werd er ook al een overval gepleegd op de krantenwinkel in het hart van het dorp. Diezelfde avond nog werden de twee overvallers opgepakt bij een controleactie. “Alleen was er toen te weinig bewijsmateriaal en kwam het niet rechtszaak”, besluit de uitbaatster.

De krantenwinkel kon vandaag gewoon openen.