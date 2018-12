Twintiger riskeert vijftien maanden voor fietsdiefstallen TVDZM

10 december 2018

18u05 1 Willebroek Een 24-jarige uit Vorst riskeert een celstraf van vijftien maanden. De man stond terecht voor de diefstal van vijf fietsen. Twee slachtoffers stelden zich burgerlijke partij.

De twintiger werd 10 november 2018 opgepakt door de lokale politiezone Mechelen-Willebroek. Kort daarvoor gedroeg hij zich bijzonder verdacht in de buurt van de fietsenstalling aan het station van Mechelen. Nadat hij even op de vlucht sloeg, werd hij uiteindelijk ingerekend in de inkomhal van het station. De man gaf tijdens zijn verhoren bij de politie meteen toe dat hij van plan was om een fiets te stelen. Iets wat hij klaarblijkelijk de afgelopen dagen meermaals had gedaan. “Tussen 22 oktober en 4 november kon hij steeds herkend worden op camerabeelden. In totaal kunnen we vijf fietsdiefstallen in Mechelen linken aan beklaagde”, zei procureur des konings Lieselotte Claessens.

De jongeman bracht ondanks zijn jonge leeftijd al heel wat tijd door in de gevangenis. Het parket vorderde de celstraf van vijftien maande dan ook effectief. Net zoals de geldboete: 150 euro. De feiten werden niet betwist. “Mijn cliënt ging die fietsen stelen om zo te kunnen overleven”, klonk het in het pleidooi van de advocaat van de twintiger. “Vanaf het moment dat hij werd vrijgelaten, leefde hij op straat. Het geld voor de fietsen werd gebruikt om te kunnen douchen of om eten te kopen.” De raadsman stelde de rechtbank een alternatieve straf voor. Een vonnis volgt op 17 december.