Twintiger riskeert twee jaar cel voor betasten van minderjarige zusjes Tim Van der Zeypen

15 februari 2019

10u40 0 Willebroek Een 26-jarige man uit Willebroek riskeert een celstraf van twee jaar met uitstel voor het betasten van twee minderjarige zusjes. De man werd eerder al veroordeeld voor het bezit van kinderporno.

Na zijn eerdere veroordeling was de twintiger in begeleiding. Het was daar dat er aan de alarmbel werd getrokken. Zij hadden hun bezorgdheid geuit en lichtten het parket in. “Bij een huiszoeking kwam aan het licht dat de beklaagde nog steeds naar porno keek en zelfs contact had met twee minderjarige meisjes”, zei de openbaar aanklaagster. “Het ging om twee zusje die bij hem in de straat woonden.”

De meisjes werden gehoord en vertelden de speurders dat ze waren betast. “Ik werd eerst aangeraakt boven de onderbroek maar daarna ging hij verder”, vertelde een van de meisjes. “Ik moest zelfs gaan lopen omdat hij me wou slaan.” Hun vader stelde zich in naam van de meisjes burgerlijke partij. Er werd naast een aanstelling van een deskundige ook nog een schadevergoeding gevraagd van 4.100 per kind. Voor zichzelf vroeg hij 1.500 euro.

Ongeloofwaardig

De advocate van de 26-jarige beet van zich af. Volgens haar waren de verklaringen van de meisjes ongeloofwaardig. “Ze kennen mijn cliënt maar spraken in hun verklaringen over een man met een andere voornaam”, aldus meester Ayse Top. “Daarnaast waren er in de buurt al langer geruchten en net die zijn tot bij de meisjes geraakt. Ze zijn er door beïnvloed en hebben die geruchten tijdens de verhoren gewoon herhaald.”

De beklaagde beweerde op zitting zelf dat hij de meisjes nooit had aangeraakt. Wat de rechters hierover denken, weten we eind deze maand. Als de twintiger schuldig wordt bevonden en een straf met probatie-uitstel krijgt, wil het parket hieraan wel zeer strenge voorwaarden gekoppeld zien. “Er is volgens de gerechtspsychiater bijzonder groot recidivegevaar”, besloot het parket.