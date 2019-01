Twee verdachten van vechtpartij in dancing Carré krijgen enkelband Tim Van der Zeypen

29 januari 2019

16u00 1 Willebroek Na de zware vechtpartij in dancing Carré afgelopen maandag heeft de Mechelse onderzoeksrechter twee van de drie verdachten officieel in verdenking gesteld. Ze kregen allebei een enkelband. Bij de vechtpartij liep het 26-jarige slachtoffer ernstige verwondingen op aan het oog.

Maandagochtend omstreeks 5.00 uur ontaarde een discussie in de Willebroekse dancing in een zware vechtpartij. “Een twintigjarig meisje uit Tubeke werd lastig gevallen door een man. Die wou met haar dansen. Alleen liet het meisje verstaan dat ze hier geen zin in had. Omdat de man zich bleef opdringen, kwam een 26-jarige man uit Halle tussenbeide”, meldde het parket eerder. “Even later keerden drie mannen zich tegen de 26-jarige. Hierbij werd er een glazen fles die in de buurt en op een tafel was achtergelaten, naar het hoofd van de twintiger geslingerd.”

Oogletsel

De 26-jarige liep zware verwondingen op aan het oog. Hij werd in allerijl overgebracht naar het AZ Heilig Familie in Reet maar op de spoedafdeling bleken de verwondingen veel ernstiger te zijn. Hierop werd de 26-jarige overgebracht naar het UZA in Edegem. Daar onderging het slachtoffer een spoedoperatie maar liep hij volgens het parket een permanent oogletsel op. “Een stuk glas kwam in de oogbol terecht”, luidt het nog.

Meteen na de vechtpartij kon het veiligheidspersoneel van de dancing een mogelijke verdachte staande houden. De lokale politiezone Mechelen-Willebroek nam hem mee voor verhoor op het politiekantoor. Op basis van verschillende verklaringen, ook die van enkele getuigen, werden later nog twee andere verdachten uit hun bed gelicht en opgepakt door de politie. Alle drie werden afzonderlijk van elkaar en op het politiekantoor verhoord.

Dronke n

In de loop van dinsdag werden uiteindelijk twee verdachten, een 29-jarige en een dertigjarige man uit Gent, voor de onderzoeksrechter gebracht. Daar kregen de twee opnieuw het vuur aan de schenen gelegd. De twee zouden zich volgens enkele anonieme bronnen niets meer van het incident kunnen herinneren en zouden naar hun alcoholgebruik hebben verwezen. Na hun ondervraging werden ze officieel in verdenking gesteld. Ze kregen beiden een enkelband.

Het onderzoek naar de exacte omstandigheden wordt intussen verder gezet door de politie en parket onder leiding van de Mechelse onderzoeksrechter. “Dat verder onderzoek zal nu de rol van elke betrokkene in de zaak moeten duidelijk maken”, aldus het parket in de eerdere mededeling.