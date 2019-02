Twee nieuwe laadpalen voor elektrische wagens Els Dalemans

25 februari 2019

15u22 0 Willebroek De gemeente Willebroek laat nog dit voorjaar twee nieuwe laadpalen voor elektrische voertuigen plaatsen. “Eén exemplaar komt op de parking van de sporthal in Tisselt, de andere paal wordt geplaatst aan de kerk van Heindonk”, zegt schepen van mobiliteit Luc Spiessens (N-VA).

“In 2017 namen we onze eerste drie publieke laadpalen in gebruik, in 2018 volgden nog twee locaties en we blijven het aantal uitbreiden. We verwachten deze twee nieuwe exemplaren eind maart. Tegen 2020 willen we alles samen elf publieke laadpalen op Willebroekse grondgebied.”

“We vinden deze uitbreiding zeker nodig omdat uit de gegevens van de operatoren blijkt dat ook in Willebroek het elektrisch rijden in de lift zit. Aan de bestaande laadpalen in onze gemeente werden al 185 laadbeurten geteld door 51 verschillende gebruikers.”

“Met deze nieuwe palen maken we het elektrisch rijden ook in deze twee deelgemeentes aantrekkelijker en eenvoudiger. Zonder publieke laadpalen zijn automobilisten die elektrisch rijden verplicht om hun voertuig thuis op te laden. Met publieke laadpalen kan dit ook onderweg, en kunnen deze wagens langere afstanden overbruggen.”

De locaties van de Willebroekse laadpalen zijn vanaf eind maart parking Watertoren, de Groene Laan, het station, de Industriestraat op site De Naeyer, het Sasplein, de Kotterlaan en de Beenhouwersstraat.