Twee jaar met uitstel voor advocaat die 130.000 euro ontvreemdde van ‘financieel kwetsbaren’ Tim Van der Zeypen

28 maart 2019

09u45 0 Willebroek De rechters in Mechelen hebben zopas een voormalig advocaat veroordeeld tot een celstraf van twee jaar met uitstel. De 51-jarige uit Willebroek stond vorige maand terecht voor het ontvreemden van in totaal net geen 130.000 euro. Geld dat hij stal in zijn periode als bewindvoerder of schuldbemiddelaar.

Het was dankzij het vredegerecht dat de bal eind december 2016 aan het rollen gingen. “Er werden toen onregelmatigheden vastgesteld op de derde rekening van de voormalige advocaat die op dat moment was aangesteld als bewindvoerder of schuldbemiddelaar voor verschillende ‘financiële kwetsbare’ personen”, luidde het destijds in de vordering van de openbaar aanklager op zitting. De vijftiger werd verhoord en ging meteen over tot bekentenissen. Hij schreef in totaal zo’n 129.951 euro over naar zijn eigen rekening. “Met die gelden werden luxueuze reisjes gemaakt, werden de kosten voor het zwembad betaald en werd voor zo’n vijfhonderd euro aan Zalando uitgegeven”, vulde de openbaar aanklager nog aan.

Schuldinzicht

De feiten werden dus niet betwist. Hijzelf toonde schuldinzicht en vertelde met het schaamrood op de wangen aan de rechters dat hij zich schaamt voor zijn daden. “Niet enkel ten opzichte van zijn slachtoffers maar ook naar zijn ouders, zijn vrouw en kinderen alsook de naar rechtbank en de balie toe”, luidde het. Als motief voor zijn daden, verwees zijn raadsman naar de financiële put waarin hij was beland. Kort na de aankoop van een appartement werd het naar verluidt moeilijk om de leningen af te betalen. “En zo greep hij naar de centen op de derde rekening”, zei zijn advocaat Frédéric Thiebaut. “Maar wel met de bedoeling om de centen opnieuw over te schrijven. Alleen werd de put werd te groot”.

Straf met uitstel

Het parket vond de feiten bijzonder ernstig en vorderde een celstraf van twee jaar met uitstel. De rechtbank ging daar na een maand beraad ook op in. Het oordeelde dat de feiten bewezen waren en benadrukte het laakbare karakter van zijn daden. “U stelde een hele grote groep mensen die het financieel moeilijk hebben bloot aan uw persoonlijke fraude”, voegde voorzitster Jessica Bourlet aan het vonnis toe. De door de verdediging gevraagde opschorting was voor de rechtbank te mild.

Een deel van de slachtoffers werden intussen al vergoed maar in april wordt de zaak op burgerlijke gebied verder gezet. “Ook al werden er in het verleden inspanning geleverd om de schade te vergoeden, neemt dit de ernst van de feiten niet weg”, besloot de rechtbank. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis is nog niet bekend.