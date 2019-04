Twee jaar cel met uitstel voor houden van cannabisplantage TVDZM

11 april 2019

13u00 0 Willebroek Drie mannen zijn door rechter Suzy Vanhoonacker schuldig bevonden aan het houden van een cannabisplantage. Die bestond uit net geen zeshonderd planten. Ze kregen elk een celstraf van twee jaar met uitstel. Een derde werd vrijgesproken.

De plantage werd op 15 maart 2018 ontdekt in een woning langs de Willem Van Oranjestraat in Willebroek. Ze kon worden opgerold dankzij informatie van de Antwerpse FGP. Twee van de vier beklaagden werden toen op heterdaad betrapt en opgepakt. “Ze verklaarden beiden dat ze vanuit Albanië naar België waren gestuurd om hier te komen werken. De ene zou zo’n 600 euro per maand verdienen, zijn kompaan 2.000 euro”, vertelde procureur des konings Lieselotte Claessens op zitting. De twee ontkenden niet dat ze in de woning werkten maar voegden aan hun verklaring toe dat ze niet wisten dat het om cannabis ging. “Ik vermoedde dat het om bloemen ging”, zei een van hen op zitting.

Naast 562 planten, troffen de speurders ook twaalf kilogram cannabis aan. De plantage was opgebouwd in vier verschillende kamers. Door de ANPR-camera’s en het doorzoeken van de wagen van de twee gearresteerde verdachten, kwamen er nog twee andere mannen in het vizier. Een ervan werd verdacht van het brein te zijn achter de plantage. “Zijn portefeuille werd teruggevonden in de auto. Daarin lagen notities in verband met de plantage alsook een rekening voor de elektriciteit”, besloot Claessens.

Vrijspraak

Zijn raadsman Frédéric Thiebaut vond dat geen sluitend bewijs en vroeg de vrijspraak. Rechter Vanhoonacker ging daar ook op in. De andere drie verdachten werden wel schuldig bevonden en kregen naast de celstraf van achttien maanden met uitstel ook nog een geldboete opgelegd van 8.000 euro waarvan de helft met uitstel. Eandis stelde zich burgerlijke partij en vroeg een schadevergoeding voor de gestolen elektriciteit. Of ze die ook kregen, is niet bekend.