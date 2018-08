Turnclub breidt uit om wachtlijsten te vermijden 24 augustus 2018

KWTV breidt uit. "Op 1 september zwaaien de deuren van onze twee campussen, Pleintje & Kerk, weer open, en zetten we verder in op de uitbreiding van onze capaciteit. Zo wordt er een tweede kleutergroep opgestart voor de allerkleinste kleutertjes en een tweede groep voor de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar", zegt Wendy De Clerck. "Op die manier hopen we te kunnen voldoen aan de grote vraag en hoeven we geen wachtlijst aan te leggen. Onze dansafdeling Duodance gaat voor een nieuwe locatie met aantrekkelijkere trainingsuren onder de nieuwe naam 'Danceworld'. Daar kan je vanaf 9 jaar terecht voor hippe danspasjes gecombineerd met gymnastische elementen. Vanaf oktober gaat hier ook een precompetitiegroep van start, waar jonge gymnasten uit de bestaande afdelingen extra zullen begeleid worden naar een competitiever niveau. Verder behouden we ons aanbod met recreatieve turnlessen vanaf 2,5 jaar tot seniorengym. Wie het wat stoerder wil, kan terecht bij de freerunners."





Alle info op www.kwtv.be, inschrijven kan enkel online. (EDT)