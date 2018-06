Truckers betalen meer dan 50.000 euro aan boetes 01 juni 2018

202 processen-verbaal voor een totaalbedrag van 55.212 euro aan boetes, dat is het resultaat van de controles op zwaar vervoer in het centrum van Willebroek tijdens de eerste vijf maanden van 2018.





"We zetten extra in op het weren van vrachtwagens die niet in Willebroek moeten zijn", zegt Dirk Van de Sande van politie Mechelen-Willebroek.





68 overtredingen

"Gemiddeld één keer per week organiseerden we grote controleacties, waarbij alle vrachtwagens grondig worden gecontroleerd. 89 Belgische en 63 buitenlandse chauffeurs verzamelden samen maar liefst 68 overtredingen, met een boetebedrag van bijna 32.000 euro. Daarbovenop werd gecontroleerd op het doorrijverbod voor vrachtwagens, hiervoor werden 134 processen-verbaal opgesteld met een boetebedrag van maar liefst 23.316 euro. In de Appeldonkstraat alleen al werden maar liefst 39 vrachtwagenbestuurders geverbaliseerd. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de installatie van de vrachtwagensluizen, zij zullen deze zomer operationeel zijn. De sluizen worden een extra tool om het zwaar vrachtvervoer uit de gemeente te houden, omdat ze het verkeer permanent monitoren. Hardleerse vrachtwagenbestuurders zullen dus niet meer aan controles ontsnappen." (EDT)